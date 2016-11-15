ВР заставляет голову Николаевской области нарушать Конституцию
Вторник, 15 ноября 2016, 10:39
Верховная Рада не смогла найти голосов, чтобы лишить депутата БПП Алексея Савченко депутатских полномочий в связи с назначением на государственную службу.
За проголосовали не более 205 депутатов.
Савченко был назначен 6 октября председателем Николаевской облгосадминистрации со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.
Комитет рекомендовал депутатам определиться самостоятельно.
Как известно, совмещение депутатских полномочий с любой государственной должности является нарушением Конституции.
Украинская правда