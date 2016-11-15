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ВР заставляет голову Николаевской области нарушать Конституцию

Вторник, 15 ноября 2016, 10:39

Верховная Рада не смогла найти голосов, чтобы лишить депутата БПП Алексея Савченко депутатских полномочий в связи с назначением на государственную службу.

За проголосовали не более 205 депутатов.

Савченко был назначен 6 октября председателем Николаевской облгосадминистрации со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

 

Комитет рекомендовал депутатам определиться самостоятельно.

Как известно, совмещение депутатских полномочий с любой государственной должности является нарушением Конституции.

Украинская правда

Темы: КонституцияВерховная РадаБППНиколаевская область
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