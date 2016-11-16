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Тимошенко считает, что проплаченных людей во вторник выводила власть

Среда, 16 ноября 2016, 10:04

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что 15 ноября проплаченных людей под НБУ и Верховную Раду выводила власть.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады в среду.

"Я хочу просто опровергнуть всю ту грязь, все обиды, которые в адрес "Батькивщины" и в мою сторону звучали в информационном пространстве. Хочу сообщить обществу, что вчера власть подготовила специальные группы людей, которые были задействованы и запущены под Национальный банк, под Верховную раду, которые в СМИ говорили, что они пришли за деньги", – сказала она.

Тимошенко также утверждает, что во вторник на улицу выходили настоящие вкладчики банков.

"Скажите, пожалуйста, если бы люди вышли за деньги, подписывал бы президент в своем кабинете в таком ускоренном режиме законопроект об удовлетворении требований вкладчиков банка "Михайловский"? Никогда, если бы там были проплаченные люди", – сказала она.

Тимошенко назвала принятие законопроекта относительно выплат средств вкладчикам банков "победой людей"

"Вчера вышли все, кто обманут банками и добились определенных шагов навстречу", – отметила депутат.

"Сегодня уже очевидно, где программа "Шатун". Где эти шатуны? Все это было фейком власти", – добавила Тимошенко.

Как известно, во вторник в Киеве начались митинги под Нацбанком, Верховной Радой, Администрацией президента и другими центральными органами власти. Митинги имели все признаки проплаченных – многие их участников имели повязки на рукавах, стояли организованными группами и не могли объяснить, за что митингуют.

Накануне в соцсетях распространялись много объявлений о наборе людей на эти митинги за деньги.

Кроме того, в городе были замечены "титушки".

На поддержку этих митингов выступили "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

В среду митингующие вновь вышли на улицы.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Тимошенкомитинги
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