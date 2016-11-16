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Тимошенко каже, що проплачених людей у вівторок виводила влада

Середа, 16 листопада 2016, 10:04

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що 15 листопада проплачених людей під НБУ та Верховну Раду виводила влада.

Про це вона заявила в кулуарах Верховної Ради у середу.

"Я хочу просто спростувати весь той бруд, всі образи, які на адресу "Батьківщини" і в мій бік звучали в інформаційному просторі. Хочу повідомити суспільству, що вчора влада підготувала спеціальні групи людей, які були задіяні і запущені під Національний банк, під Верховну раду, які в ЗМІ говорили, що вони прийшли за гроші", – сказала вона.

Тимошенко також стверджує, що у вівторок на вулицю виходили справжні вкладники банків.

"Скажіть, будь-ласка, якщо б люди вийшли за гроші, підписував би президент в своєму кабінеті в такому прискореному режимі законопроект про задоволення вимог вкладників банку "Михайлівський"? Ніколи, якби там були проплачені люди", – сказала вона.

Тимошенко назвала прийняття законопроекту щодо виплат коштів вкладників банків "перемогою людей"

"Вчора вийшли всі, хто ошукані банками і добилися певних кроків назустріч", – зазначила депутат.

"Сьогодні вже очевидно, де програма "Шатун". Де ці шатуни? Все це було фейком влади", – додала Тимошенко.

Як відомо, у вівторок в Києві розпочалися мітинги людей під Нацбанком, Верховною Радою, Адміністрацією президента та іншими центральними органами влади. Мітинги мали всі ознаки проплачених – багато їхніх учасників мали пов'язки на рукавах, стояли організованими групами та не могли пояснити, за що саме мітингують.

Напередодні в соцмережах поширювалися багато оголошень про набір людей на ці мітинги за гроші.

Крім того, в місті були помічені "тітушки".

На підтримку цих мітингів виступили "Батьківщина" і "Опозиційний блок".

Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

У середу мітингарі знову вийшли на вулиці.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Тимошенкомітинги
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