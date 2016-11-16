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Силовики уже вручили подозрение председателю Счетной палаты

Среда, 16 ноября 2016, 13:00
Силовики уже вручили подозрение председателю Счетной палаты
FB Ларисы Сарган

Силовики вручили сообщение о подозрении относительно махинаций с квартирой председателю Счетной палаты Роману Магуте, которую ранее подписал генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом "Украинской правде" заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, суд относительно избрания предупредительной меры Магуте должен состояться в течение 72 часов.

"Будем добиваться либо домашнего ареста, либо залога в размере нанесенных убытков", – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли к Магуте применена мера пресечения, чтобы не допустить его бегства до суда, он сказал, что такую меру должно обеспечить Национальное антикоррупционное бюро.

"НАБУ должно обеспечить контроль, чтобы не получилось как с судьей (Николаем) Чаусом (сбежавшим из страны)", – добавил Холодницкий.

УП обратилась в НАБУ с запросом о том, будет ли применена такая мера и сейчас ожидает ответа.

Холодницкий также добавил, что Магуте грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Как известно, ранее пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что Луценко подписал подозрение Магуте. Его обвиняют в том, что он способствовал своему подчиненному в незаконной приватизации квартиры в центре Киева.

Данное дело расследуется Национальным антикоррупционным бюро.

Олег Шанковский, УП

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Темы: Счетная палатакриминалкоррупцияХолодницкий
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