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МИД о разрыве России с Гаагой: ответственность обязательно наступит

Среда, 16 ноября 2016, 14:21

Ответственность России за агрессию в Украине наступит, несмотря на намерение расторгнуть соглашение с Международным уголовным судом в Гааге.

Об этом в своем твиттере написала спикер МИД Марьяна Беца, комментируя соответствующее намерение России.

"Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит. Рано или поздно", – написала она.

Напомним, в отчете прокурора Международного уголовного суда в Гааге, озвученном накануне, ситуация в Крыму приравнивается к международному вооруженному конфликту.

Уже на следующий день Путин подписал распоряжение о намерении РФ "не стать участником Римского статута Международного уголовного суда".

Римский статут до сих пор не ратифицирован ни Украиной, ни Россией.

Олег Шанковский, УП

Темы: МИДРосcияГаагский трибунал
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