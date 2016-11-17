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Российские пранкеры говорят, что разыграли Порошенко

Четверг, 17 ноября 2016, 06:37

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"С Петром Порошенко мы действительно разговаривали, но не от имени Трампа, а другого президента, не могу пока сказать какого", - заявил Кузнецов.

Как известно, 2 ноября, на сайте украинского президента появилась новость о том, что он провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. В аппарате президента Кыргызстана опровергли это сообщение и предположили, что Порошенко "кто-то разыграл".

Украинский и киргизский МИД выясняют детали инцидента.

Ранее пранкеры уже разыгрывали Порошенко. 10 марта адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин опубликовал на своей странице в Твиттере письмо от Порошенко Савченко, в котором президент призвал летчицу прекратить голодовку и пообещал ей должность в правительстве.

Позже оказалось, что письмо было поддельным. Фейгин заявил, что перед получением письма ему звонили и генконсульства Украины и предупредили о поступлении обращения от Порошенко вскоре. Пранкер Вован заявил, что письмо и сопутствующий звонок Фейгину был розыгрышем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенко
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