В Кыргызстане поймали сообщника пранкеров, позвонивших Порошенко

В Кыргызстане задержан гражданин республики, который был в контакте с пранкерами, организовавшими телефонный разговор от имени президента страны Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.



Об этом сообщает в пятницу "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Кыргызстана.

"Правоохранительными органами республики был задержан гражданин Кыргызстана, который был в контакте с пранкерами, организовавшими упомянутый телефонный разговор. В настоящее время задержанный заключен под стражу до выяснения следствием всех обстоятельств дела".



"Ранее между главой МИД Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор", – отметили в пресс-службе.

"Стороны договорились провести совместное расследование, итоги которого будут рассмотрены в ходе двусторонней встречи, запланированной "на полях" СМИД ОБСЕ в Гамбурге в начале декабря", – сообщили в МИД.

По словам дипломатов, "только по итогам этой встречи можно будет определить степень вины соответствующих сотрудников с обеих сторон, невольно вовлеченных в инцидент".

Как известно, 2 ноября в аппарате президента Кыргызстана опровергли появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

В четверг российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Кузнецов (Вован) 17 ноября опубликовал аудиозапись разговора.

В Администрации президента заявлили, что аудиозапись разговора с Порошенко, обнародованная российским пранкером, смонтирована.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил еще один важный нюанс:

"Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ведь они способствовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации президента Кыргызстана. А потом, когда все произошло, несколько дней не отвечали на звонки из Украины".