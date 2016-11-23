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Медяник в суде расхвалил "государственную позицию" Ефремова

Среда, 23 ноября 2016, 15:33

Экс-регионал Владимир Медяник утверждает, что не слышал, чтобы экс-лидер фракции Александр Ефремов призывал к изменению границ территории Украины.

Об этом он сказал в зале Печерского райсуда, где его допрашивают по делу Ефремова.

Так, на вопрос, известны ли Медянику факты о призывах изменить границы территории Украины Ефремовым, он ответил:

"По моему мнению, Ефремов не тот человек, который мог этим заниматься", – сказал он.

"Позиция его по захвату здания СБУ в Луганске была государственная, то есть государственные органы должны этим заниматься", (решением этой ситуации - ред.)", – отметил он.

"У него была позиция на спокойный выход из конфликта, на переговоры", – добавил Медяник.

На прямой вопрос, была ли у Ефремова проукраинская позиция весной 2014 он сказал:

"Это лучше Ефремова спросить. Понимаете, позиция была не проукраинская, или непроукраинская. Не было такой формулировки, была государственная позиция", – отметил экс-нардеп.

Кроме того Медяник пожаловался на давление прокуроров и следователей в ходе предварительного своего допроса.

"31 августа был допрос, меня привезли на 2 часа раньше без адвоката. Следователь Захаров, прокурор Кожуховский полтора часа моделировали, что я должен сказать под протокол. Они требовали, чтобы я дал показания на своих бывших коллег и в частности Ефремова", – пожаловался Медяник.

При этом он добавил, что от этого отказался и допрос проводился с адвокатом.

Также Медяник утверждает, что прокурор после допроса пытался вручить ему протокол с несколькими расшифровками вопросов-ответов, которых не было во время допроса. Но он отказался его подписать и попросил переписать.

Так же Медяника опросил сам Ефремов.

"Обращался ли я к вам с какими-то просьбами о проведении референдума? Обращался ли я к вам с просьбой о проведении митингов за ЛНР? Есть ли у вас данные, что я вел с кем-то переговоры по ЛНР?", – спрашивал Ефремов.

На все вопросы Медяник ответил "Нет".

В связи с озвученными свидетелем фактами защита Ефремова также попросила отвода прокурора Павла Кожуховского.

Как сообщалось, Генпрокуратура в августе задержала Медяника в ходе расследования уголовного производства бывшего депутата парламента Александра Ефремова (ПР).

24 октября стало известно, что администрация Лукьяновского СИЗО освободила Медяника.

Адвокат Медяника Олег Бабич сообщил, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении его подзащитного, и он вышел на свободу.

Роман Кравец, УП

Темы: Ефремовсуд
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