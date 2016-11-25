У экспертиз "разговоров" заместителя Гонтаревой будет три направления

Служба безопасности Украины проверит подлинность записей якобы разговоров заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой, а потом уже проанализирует их содержание.

Об этом заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге в пятницу.

"Я вам могу обещать то, что расследование по этому делу будет проводиться комплексно и справедливо", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы получили от Евгения Мураева депутатское обращение, к которому была приложена флэшка с якобы разговорами. Наши следователи обязаны в рамках уголовного производства назначить экспертизы", – сказал Ткачук.

Он объяснил, что эти экспертизы будут касаться нескольких вопросов: аутентичности этих разговоров – не подделка ли это; законно ли была полученная эта информация – были ли санкционированы мероприятия по снятию информации с каналов связи; анализа содержания этих разговоров, если они настоящие.

"Пока что слишком рано говорить, что именно содержится на этих флэшках. Многие политики делают заявления – но заявления политические. Мы работаем в рамках Уголовно-процессуального кодекса – и то, что мы обнародуем, это официальная информация. Пока что слишком рано говорить о любых результатах экспертиз", – подчеркнул представитель СБУ.

"Как только они будут завершены, мы будем информировать", – сказал Ткачук.

Как известно, 9 ноября в СМИ слили аудиозаписи разговоров якобы заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой с советником главы правления "Платинум-Банка" Дмитрием Зинковым и бизнесменом Борисом Кауфманом касательно лоббирования интересов упомянутого банка. Якобы именно они добивались банкротства банка "Михайловский".

10 ноября Рожкова призвала правоохранительные органы проверить, кто и на каких основаниях прослушивает ее телефонные разговоры и потом разглашает их. "Подобные провокации могут негативно повлиять на состояние того или иного банка, а в итоге и банковской системы в целом", – заявила она.

Рожкова объяснила, что у нее постоянно идет диалог с "проблемными" банками.

В октябре у Рожковой провели обыск в связи с аферами в банке "Михайловский" – и изъяли мобильный телефон.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уже заявила, что записи разговоров руководства НБУ "с руководителями российского банка" приложены к жалобе в СБУ об увеличении присутствия российских банков в Украине.

Тимошенко также утверждает, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева уничтожила уже 84 банка, а усилиями главы Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина активы ликвидированных банков оценены в 99 млрд грн. вместо 448 млрд грн.

Алена Рощенко, УП