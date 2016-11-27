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Геращенко: решение о допросе Януковича было принято под давлением Москвы

Воскресенье, 27 ноября 2016, 19:36

Нардеп Антон Геращенко считает, что Святошинский суд принял решение о допросе экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля в деле о преступлениях на Майдане под давлением Москвы.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире канала "112 Украина".

"Я не верю, что Святошинский суд принимал это решение без какого-то давления, в том числе просьб из Москвы. До сих пор Янукович и его окружение, в том числе такие лица как Андрей Портнов, имеют огромное влияние на украинские СМИ, на украинскую судебную систему", - сказал он.

По словам Геращенко, с точки зрения закона не было никакой необходимости допрашивать Януковича как свидетеля в этом деле.

"Потому что очевидно, что Янукович лично не знаком ни с одним из этих "беркутовцев" и никто из них не мог получить команду на стрельбу или на выдачу оружия от него", - сказал депутат.

По его мнению, судьи могли отказать в ходатайстве защиты "беркутовцев" о допросе Януковича и "не давать ему трибуну".

Геращенко также сказал, что "понимает" активистов, которые заблокировали выезд машины с экс-"беркутовцами" из СИЗО.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича в качестве свидетеля по делу преступлений на Майдане по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора" и активисты с флагами "Свободные люди".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу.

В воскресенье руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что для допроса экс-президента Виктора Януковича в понедельник могут установить видеосвязь с подозреваемыми экс-"беркутовцами" из Лукьяновского СИЗО.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичГеращенкосуд
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