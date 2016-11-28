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Климкин о "дорожной карте": С Россией мы очень далеки

Понедельник, 28 ноября 2016, 14:12

Министр иностранных дел Павел Климкин планирует представить украинский вариант плана по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече глав МИД стран "нормандского формата", запланированной на 29 ноября в Минске.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"На встрече глав МИД нормандской четверки я собираюсь сделать основные акценты на вопросе безопасности и вопросе гуманитарного характера, в частности, освобождении наших политических заложников, обеспечить доступ к ним международных организаций, Красного Креста. А также, конечно, я буду настаивать на нашем видении "дорожной карты", которая будет способна сделать реальный прогресс в ситуации", - сказал он.

В то же время Климкин скептически оценил возможность прийти к общему видению "дорожной карты" имплементации Минский соглашений.

"Если с Францией и Германией у нас есть общее видение "дорожной карты" в ключевых моментах, то с Россией мы очень далеки от хотя бы общего совместного видения. Я довольно скептически отношусь к тому, что мы завтра договоримся по основным вопросам этой "дорожной карты", - сказал он.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4:00 продолжались переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

После встречи канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что первым является старт процесса выборов, и только после этого можно будет говорить о вооруженной миссию ОБСЕ. Контроль над границей Украины получит в последнюю очередь, сообщила Меркель.

В ноябре министр иностранных дел РосииСергий Лавровсумниваеться, что до 29 ноября удастся договориться по всем параметрам "дорожной карты" урегулирования на Донбассе.

Темы: КлимкинМинские соглашения
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