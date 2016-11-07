На шахте "Нововолынская" №10 горняки начали голодовку

Около пятидесяти горняков недостроенной шахты "Нововолынская" №10, которым задолжали зарплату за три месяца, начали голодовку.



Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.



"Такое решение единогласно принято на собрании трудового коллектива предприятия. Правда, директор недостроенного рудника Сергей Кожушкин пытался убедить работников отказаться от такого шага. Однако горняки настроены решительно: следовательно около пятидесяти человек с первой смены уже голодают, к ним намерены присоединиться и коллеги со второй смены", – говорится в сообщении.



Горняки требуют погасить задолженность по зарплате за три месяца, которая составляет 7 миллиона гривен. Они также требуют продолжить финансирование строительства шахты и немедленного приезда министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика на шахту.



Конфедерация профсоюзов напоминает, что 27 октября около трех сотен горняков нововолынских шахт перекрывали таможенный переход Ягодин.

