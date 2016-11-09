За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но 3 бойцов получили ранения", – сказал полковник.

Как уточнил полковник, 1 боец был ранен в Авдеевке, 1 – в Водяном на мариупольском направлении, и еще 1 на донецком направлении в результате вражеских обстрелов.

Валентина Романенко, УП