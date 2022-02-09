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Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы

Среда, 9 февраля 2022, 12:38
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы

Апелляционный суд в Афинах освободил из-под стражи украинца Александра Радкевича, задержанного в Греции в сентябре по запросу Литвы.

Об этом УНИАН сообщил Димитриос Димитриадис, почётный консул Украины в Греции и адвокат, занимающийся делом Радкевича, пишет "Европейская правда".

Суд принял решение о возвращении в Украину Александра Радкевича, пишет агентство. Адвокат уточнил, что украинец будет освобожден в ближайшее время.

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В сентябре 2021 года Радкевич отправился на отдых в Грецию, где во время пересечения границы был задержан как фигурант "дела 13 января" о штурме Вильнюсской телебашни. Речь идет о столкновениях в 1991 году в Вильнюсе, когда высшее советское руководство военными методами пыталось вернуть Литву в состав СССР. В столкновениях погибли 14 литовцев.

Радкевич в 1990-х был водителем-механиком танка. Литовский суд заочно приговорил его к 4 годам лишения свободы за участие в военной атаке возле Дома печати. Суд заявил, что он "обеспечил воздушно-десантным подразделениям возможность пробраться в здание, опасно маневрируя на территории здания, пугал людей".

Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и просила Грецию выдать его для отбывания наказания.

Радкевич не скрывался от следствия и давал показания, но не знал ни о приговоре, ни об уже проигранных апелляциях и кассациях. Литовский адвокат также подтвердил, что не смог оповестить его.

В Литве признают, что при заочном процессе обвиняемый не мог защитить себя в полной мере, и предполагают, что дело может быть пересмотрено.

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Всего по делу 13 января были приговорены 67 человек, они приговорены к лишению свободы. Большинство обвиняемых осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.

Темы: ГрецияАТОсудЛитва
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