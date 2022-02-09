Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Апелляционный суд в Афинах освободил из-под стражи украинца Александра Радкевича, задержанного в Греции в сентябре по запросу Литвы.
Об этом УНИАН сообщил Димитриос Димитриадис, почётный консул Украины в Греции и адвокат, занимающийся делом Радкевича, пишет "Европейская правда".
Суд принял решение о возвращении в Украину Александра Радкевича, пишет агентство. Адвокат уточнил, что украинец будет освобожден в ближайшее время.
Радкевич в 1990-х был водителем-механиком танка. Литовский суд заочно приговорил его к 4 годам лишения свободы за участие в военной атаке возле Дома печати. Суд заявил, что он "обеспечил воздушно-десантным подразделениям возможность пробраться в здание, опасно маневрируя на территории здания, пугал людей".
Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и просила Грецию выдать его для отбывания наказания.
В Литве признают, что при заочном процессе обвиняемый не мог защитить себя в полной мере, и предполагают, что дело может быть пересмотрено.
Всего по делу 13 января были приговорены 67 человек, они приговорены к лишению свободы. Большинство обвиняемых осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.