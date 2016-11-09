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В МИД лелеют надежду на адекватное окружение Трампа

Среда, 9 ноября 2016, 13:06

МИД Украины считает, что на двусторонние отношения между Украиной и США в значительной степени будут зависеть от того, кто возглавит ключевые посты в администрации президента Дональда Трампа.

Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко перед заседанием Кабинета министров в среду, сообщает УНИАН.

"Очень важный индикатор, кто будет избран государственным секретарем, секретарем по безопасности, национальным советником по вопросам безопасности. Эти вещи будут важны как индикатор", – сказал он.

"Надо понять, каким образом это (избрание Трампа – ред.) повлияет. Но мы надеемся на много стабилизирующих факторов, которые есть не только в американском обществе, но и вообще в истеблишменте. И заявления, которые делались (Трампом об Украине), я думаю, они делались ради (предвыборной – ред.) кампании", – считает Пристайко.

Как известно, ранее Трамп неоднократно делал комплементарные заявления в сторону России и ее президента Владимира Путина.

Темы: ТрампСШАМИД
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