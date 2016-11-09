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Обама пригласил Трампа в Белый дом, но не сразу

Среда, 9 ноября 2016, 14:01

Президент США Барак Обама поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и пригласил на встречу в Белый дом 10 ноября.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря администрации президента США, сообщает ABC News.

"Из резиденции Белого дома, президент позвонил утром Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой. Президент также позвонил Клинтон и выразил свое восхищение сильной предвыборной кампанией, которую она вела по всей стране", - говорится в сообщении.

Обама также пригласил Трампа на встречу в Белый дом 10 ноября.

Как говорится в сообщении, сегодня, 9 ноября, Обама сделает заявление относительно результатов выборов.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Европейская правда

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