Смоленская трагедия: Польша заявляет о массовых ошибках судмедэкспертов РФ

Документация из России относительно проведения судмедэкспертиз тел погибших во время Смоленской катастрофы на 90% содержит ошибки.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасьонек, передает "Укринформ".

"Судмедэксперты, работавшие при эксгумациях, обнаружили ошибки в 90% документации по России (по судмедэкспертиз тел погибших – ред.)", – заявил Пасьонек.

Он добавил, что этим объясняется решение прокуратуры провести в Польше эксгумацию тел всех погибших.

Пасьонек проинформировал, что Варшава обратилась к Москве с запросом допросить российских судмедэкспертов в деле расследования Смоленской катастрофы, но Россия отказала Польше в этом прошении.

По его словам, до конца этого года будет проведена эксгумация 10 тел погибших в катастрофе, в частности президентской четы Качиньских.

После проведения эксгумаций судмедэксперты в каждом случае будут иметь несколько дней на детальное изучение тел с помощью современных приборов и методов исследования, в частности компьютерной томографии, а затем четыре месяца на подготовку соответствующей оценочной документации.

Пасьонек подчеркнул, что следствие не исключает ни одной из версий причин катастрофы, включительно с покушением. Впрочем, обнаружение тротила или других взрывчатых веществ на телах погибших не будет первоочередной задачей.

Было отмечено, что польская сторона предпринимает различные шаги, в частности дипломатические, чтобы получить от россиян необходимую доказательную базу.

Прокурор Кшиштоф Шварц сообщил, что польская сторона хочет инвентаризировать разбитый Ту-154М, который российская сторона до сих пор отказывается передавать полякам, и обратится в ближайшее время по поводу этого к россиянам.

Как сообщалось, в июне Национальная прокуратура распорядилась провести эксгумацию тел всех жертв катастрофы.

Она будет касаться 83 жертв Смоленской катастрофы, кроме девяти тел, которые уже на протяжении 2010-2015 годов было эксгумированы, а в случае четырех – кремированы, и состоится до конца года. Первыми, 14 ноября, эксгумируют президентскую чету Качиньских.

Информация о планах эксгумации вызвала неоднозначную реакцию в Польше, особенно среди родственников погибших. Родственники 17 жертв катастрофы в открытом письме к президенту Польши, который подписали на сегодня 238 человек, призывали власти отказаться от планов эксгумации.