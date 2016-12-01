Порошенко о ракетных стрельбах: Москва нас не остановит

Несмотря на угрозы России Украина проводит учения по ракетным стрельбам, чтобы быть готовой на случай полномасштабного вторжения российской армии в страну.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на вручении штандарта батальону оперативного назначения военной части 3066, который получил почетное наименование Батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

Соответствующий указ (№531) о награждении президент подписал 30 ноября

"Несмотря на угрозы Российской Федерации, мы сегодня проводим запланированные учения, в том числе стрельбы и испытания зенитных ракет, потому что за 25 последних лет система противовоздушной обороны была уничтожена. Сейчас наша ответственность – построить воздушную защиту Киева и всей Украины", – заявил Порошенко.

"И никто нас не остановит, и мы будем действовать в интересах безопасности украинского народа и украинского государства", – сказал он.

"Уже сейчас поступили первые сообщения об успешных пусках, которые были проведены сегодня утром. В этих учениях также участвуют боевая авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск", – заявил Порошенко.

Нас ніхто не зупинить, ми будемо діяти в інтересех українського народу!

Вже зараз надійшли перші повідомлення про успішні пуски ракет. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 1, 2016

Он подчеркнул: "Пуски проходят в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, в полном соответствии с международным правом".

"Воздушные стрельбы проходят независимо от каких-либо заявлений, которые делает Москва. Вообще-то, единственная причина, которая сейчас вынуждает нас делать эти учения – необходимость быть постоянно готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа", – сказал президент Украины.

По словам Порошенко, за последние 2 года в Украине создана одна из самых сильных в Европе армий, способная выполнить "любую задачу главнокомандующего" и защитить свободу, волю и независимость государства.

Алена Рощенко, УП