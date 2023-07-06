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Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"

София СередаЧетверг, 6 июля 2023, 13:56
Найем об оскорблениях порохоботов в сети: Порошенко должен понести за это политическую ответственность

Военнослужащий, адвокат и общественный деятель Маси Найем считает, что бывший президент Петр Порошенко должен понести политическую ответственность за поведение своих сторонников, которые нередко оскорбляют в соцсетях военных.

Источник: военнослужащий, адвокат и общественный деятель Маси Найем, который сам стал объектом такой травли, в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы обязаны уважать наших граждан, которые выбрали не ту политическую силу. Уважаю ли я тех, кто выбрал Порошенко? Уважаю. Имеют ли они право на то (выбирать Порошенко - УП)? Имеют право. Это - плюрализм, который у нас заложен в Конституцию.

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Но когда эти сторонники Порошенко становятся агрессивными и агрессивно защищают своего лидера, нарушая права других, для меня они скоты. Это - скот. Так нельзя.

Действия Порошенко и его сторонников сейчас продолжают подтверждать мой тезис о том, что они - самое большое зло (в украинской политике - УП). Как только это изменится, я буду первым, кто проголосует за Порошенко. Измените, пожалуйста, свое отношение к народу".

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Детали: По мнению Найема, Порошенко должен был бы обратиться к своим сторонникам и подчеркнуть, что оскорблять тех, кто не голосовал за него, недопустимо.

Он также добавил, что с таким же осуждением относится к агрессивным сторонникам Зеленского.

Предыстория:

  • Осенью 2022 года военнослужащий и адвокат Маси Найем стал объектом осуждения со стороны сторонников Петра Порошенко, которые в соцсетях желали ему смерти и смеялись над его ранением.
  • В подобной ситуации в июне 2023 года оказалась и невеста погибшего Да Винчи - волонтер и парамедик Алина Михайлова.
  • Сам Петр Порошенко тогда призвал "прекратить срач". По словам экс-президента, "не менее важным, чем мощь ВСУ и помощь партнеров-союзников является внутреннее единство", поэтому "разбираться будем после победы".

Темы: Порошенкоинтернет
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