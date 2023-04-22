Украина и ее "если бы"

Страна отметила очередную годовщину самых ярких выборов в своей истории: 21 апреля 2019-го Владимир Зеленский победил Петра Порошенко, набрав знаменитые 73%.

Внутренние разногласия, порожденные последней президентской кампанией, до сих пор дают о себе знать, несмотря на полномасштабную войну с Россией. В каком-то смысле вражеская агрессия их даже обострила. Люди противоположных политических взглядов часто обращаются к альтернативной истории и пытаются представить большую войну при другом исходе президентских выборов.

Сторонники Порошенко предполагают, что если бы Петр Алексеевич остался президентом Украины, то полномасштабного вторжения вообще могло бы не быть – или же страна была бы готова к нему намного лучше и не потеряла бы ни Херсонщину, ни Мариуполь, ни "Мрию" в Гостомеле. А противники Порошенко подозревают, что окажись Петр Алексеевич на месте Зеленского, он бы малодушно покинул Украину – или в лучшем случае подписал бы с врагом какой-нибудь позорный "Минск-3".

Президентские выборы четырехлетней давности воспринимаются как судьбоносная точка бифуркации. В этом плане с ними могут соперничать лишь выборы 1991 года, проигранные Вячеславом Черноволом.

Многие убеждены, что именно в тот момент независимая Украина впервые свернула не туда: а выбери украинцы Черновола, все сложилось бы иначе. Сегодня страна была бы и в ЕС, и в НАТО, а кремлевские реваншисты не осмелились бы нас атаковать.

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В чем главная проблема всех этих гипотетических построений? Безусловно, альтернативная история – специфический жанр, но даже у этого жанра есть определенные законы и правила. Любое "если бы" должно быть не просто желаемым, а реалистичным. Можно смоделировать победу Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но не победу люксембургской армии над вермахтом в 1940-м.

Социология 2018-2019 годов не оставляла крайне непопулярному президенту Порошенко никаких шансов переизбраться на второй срок. Петр Алексеевич проигрывал не только Владимиру Александровичу, а любому реальному сопернику. И даже если бы шоумен Зеленский передумал вступать в президентскую гонку, переизбрание Порошенко все равно осталось бы фантастикой.

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То же самое касается и президентских выборов 1991 года. Победа Черновола – это не альтернативный, а фантастический сценарий.

У Вячеслава Максимовича не было шансов выиграть выборы. В тогдашних условиях его скромный результат – 23% – был почти предельным для национал-демократа. Конечно, если мы рассматриваем реальную Украину начала девяностых, а не Украину, которую кое-кто не прочь придумать задним числом.

Парадокс в том, что у нас есть политик, который действительно мог победить на президентских выборах в реальной Украине – причем как минимум дважды. Оба раза президентское кресло ускользало от этого политика чуть ли не в последний момент.

И если уж баловаться с альтернативной историей, то центральное место в этих упражнениях должно принадлежать Юлии Владимировне Тимошенко. Но подобные мечты почему-то не пользуются широкой популярностью.

Легендарная газовая принцесса, непревзойденная популистка нулевых, душа оранжевого Майдана, многолетняя народная любимица – сегодня ЮВТ пребывает в тени и забвении.

За время полномасштабной войны активная часть общества вспомнила о Юлии Владимировне лишь однажды: когда она была замечена журналистами УП на отдыхе в Дубае. Однако в начале 2008 года Леди Ю находилась в зените славы, и ее триумф на будущих президентских выборах казался неизбежным.

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Победу у Тимошенко отнял нежданный-негаданный "черный лебедь" – мировой финансовый кризис, совпавший с пребыванием ЮВТ на посту премьера. Впрочем, даже в таких условиях Юлия Владимировна проиграла оппозиционеру Януковичу с минимальным отрывом.

В результате вина за ее поражение была возложена на так называемых "протывсихов", и в течение нескольких лет они вызывали не меньшую ненависть, чем "зелебобики" или "порохоботы" в наши дни.

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Словом, президентство Юлии Тимошенко в 2010-2015 годах – это вполне реальная историческая альтернатива. Но сейчас по этому упущенному шансу практически никто не тоскует. С высоты сегодняшнего дня ЮВТ уже не выглядит достаточно проукраинской кандидатурой.

Цивилизационный разрыв с Москвой при президенте Тимошенко не видится более успешной и безболезненной процедурой, чем в действительности.

Зато постфактум многие украинцы признаются в любви к Виктору Ющенко, который в 2010-м набрал унизительные 5,45%.

Такая же реальная историческая альтернатива – президентство Тимошенко с 2019 года. Именно Юлия Владимировна была безоговорочным фаворитом президентской гонки: до тех пор, пока на горизонте неожиданно не возник комик Зеленский. Именно у нее, а вовсе не у Петра Алексеевича, отобрал победу основатель "95 квартала".

Осенью 2018-го, когда возможный поход Зеленского в президенты еще не воспринимали всерьез, ЮВТ занимала первое место в предвыборных опросах с 21% поддержки, а ПАП – лишь третью позицию с 10%. При этом тогдашний глава государства возглавлял антирейтинг кандидатов: половина опрошенных заявляла, что не проголосует за него ни при каких обстоятельствах. А моделирование второго тура показывало, что лидер "Батькивщины" выигрывает у действующего гаранта с двукратным перевесом.

Так что гипотетическая Украина без президента Зе – это не Украина Порошенко, но Украина Тимошенко.

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А потому любителям альтернативной истории следовало бы оставить Петра Алексеевича в покое и сосредоточиться на других, не менее интригующих сюжетах.

Президент Тимошенко и отношения с РФ. Президент Тимошенко и судьба Минских соглашений. Президент Тимошенко и перспективы "финляндизации" Украины. Президент Тимошенко и подготовка к большой войне. Президент Тимошенко и полномасштабное российское вторжение… Каждый может дать волю своему воображению – и смоделировать вероятные варианты развития событий.

История не терпит сослагательного наклонения. Но если мы все-таки нуждаемся в перебирании разнообразных "если бы", то лучше рассматривать реалистичные альтернативы.

И кто знает: возможно, в этом случае разногласия между сторонниками Порошенко и Зеленского окажутся не такими уж непреодолимыми.

Михаил Дубинянский