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В Раде пока не создали комиссию по заявлениям Онищенко

Вторник, 13 декабря 2016, 14:37

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции еще не рассматривал создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования политической коррупции.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель Комитета Егор Соболев.

"Комитет выскажет свою позицию путем голосования. Будет некорректно с моей стороны предвидеть эту позицию. Я точно буду голосовать "за", – сказал он.

Накануне группа депутатов от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко зарегистрировала проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования политической коррупции в Украине. Ранее Ляшко заявлял, что такая ВСК должна расследовать факты, обнародованные нардепом от "Воли народа" Александром Онищенко.

В частности, Онищенко утверждал, что он и депутат от БПП Игорь Кононенко принимали участие в подкупах депутатов Рады в интересах президента Петра Порошенко. Также он заявлял, что потратил 30 млн долларов для дискредитации правительства Арсения Яценюка.

Темы: Онищенкокоррупция
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