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Савченко: С Медведчуком незнакома, надо встретиться

Вторник, 13 декабря 2016, 16:08

Нардеп из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко заявляет, что не знаком с одним из членов в гуманитарной подгруппе от Украины в минских переговорах Виктором Медведчуком.

Об этом заявила нардеп Надежда Савченко в эфире "Радио Свобода" во вторник.

"Когда я наконец познакомлюсь с этим человеком, я так же выйду и расскажу вам, что я думаю о Медведчуке", - сказала она, добавив, что ее сестра с ним знакома.

"Она с ним знакома давно, еще когда я находилась в русском плену... Она так же знакома со всеми следователями, которые меня там допрашивали в России, знакома со всеми их командирами, она знакома, кажется, даже с Песковым, то ли просто телефонные разговоры у них происходили", - добавила Савченко.

В то же время она также заявила, что было бы хорошо встретиться с Медведчуком.

"Нам бы нужно было встретиться именно по поводу того, чтобы согласовать представления украинской стороны (на переговорах - ред.), если у нас сойдутся взгляды", - сказала она.

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".

Темы: Савченко НадеждаМедведчук
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