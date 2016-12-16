Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На украинском языке дома говорят чуть больше половины граждан

Пятница, 16 декабря 2016, 14:34

68,8% украинцев считают своим родным языком украинский, 27% – русский, еще 1,7% называют родным другой язык.

Об этом свидетельствует опрос Центра политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, проведенный с 18 по 23 ноября.

При этом 2,5% респондентов затруднились ответить, сообщают "Українські новини".

Русский язык родным считают 66,1% опрошенных на подконтрольной Киеву части Донбасса, 52,4% – на востоке, 30,7% – на юге, 9,1% – в центре, 2,6% – на западе страны.

Украинский родным считают 96,7% опрошенных на западе, 86,4% – в центре, 62,8% – на юге, 42,7% – на востоке, 27,8% – на свободной части Донбасса.

По словам респондентов, 55,4% из них общаются дома на украинском языке, 41,3% – на русском, 1,4% – на другом языке, 1,9% затруднились ответить.

Только в западном регионе доля тех, кто назвал родным украинский, близка к доле тех, кто говорит на нем дома, пишет ZN.ua

Во всех остальных регионах доля тех, кто преимущественно общается дома на русском языке, меньше, чем доля тех, кто признает его родным. Наибольшей эта разница является в южном регионе, где признают родным языком украинский 63% опрошенных, а в основном общаются на нем дома только 34%.

При этом 69% опрошенных не чувствуют необходимости в улучшении своего уровня владения украинским, 21,6% – чувствуют, 9,4% затруднились ответить.

Опрос проводили с 18 по 23 ноября среди 2 015 совершеннолетних во всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как напоминают социологи, в 2011 году украинский язык родным называли 61% респондентов, русский – 36%, другой язык – 2%. А языком общения дома украинский называли 52% респондентов, русский – 45% опрошенных, другой язык – 1%,

В июне 2016 года 21,5% опрошенных центром Разумкова считали русский более престижным языком для общения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: языксоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: