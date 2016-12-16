Обама признался, что пригрозил Путину

Президент США Барак Обама признался, что во время последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обращался к нему с требованием прекратить хакерские нападения на Соединенные Штаты, пригрозив последствиями.

Об этом глава Белого дома заявил во время итоговой пресс-конференции в пятницу в Вашингтоне, передает Укринформ.

"В начале сентября, когда я виделся с президентом Путиным в Китае, я чувствовал, что эффективнее было поговорить с ним непосредственно, и сказать ему прекратить это, и что возможны последствия, если они этого не сделают", - рассказал американский лидер.

Он отметил, что в конце концов фальсификации избирательного процесса не произошло, но имела место утечка украденных файлов в WikiLeaks. По его словам, ситуация была урегулирована таким путем, каким это должно было произойти.

Вместе с тем, Обама подчеркнул, что между нынешней администрацией и кабинетом избранного президента Дональда Трампа не было никаких недоразумений в вопросе вмешательства россиян в избирательный процесс, на чем акцентировали внимание обе партии в Конгрессе.

"Я надеюсь, избранный президент подобным образом будет заботиться о том, чтобы мы не имели вмешательства извне в наш избирательный процесс", - подчеркнул Барак Обама.