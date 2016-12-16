Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обама признался, что пригрозил Путину

Пятница, 16 декабря 2016, 21:58

Президент США Барак Обама признался, что во время последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Китае обращался к нему с требованием прекратить хакерские нападения на Соединенные Штаты, пригрозив последствиями.

Об этом глава Белого дома заявил во время итоговой пресс-конференции в пятницу в Вашингтоне, передает Укринформ.

"В начале сентября, когда я виделся с президентом Путиным в Китае, я чувствовал, что эффективнее было поговорить с ним непосредственно, и сказать ему прекратить это, и что возможны последствия, если они этого не сделают", - рассказал американский лидер.

Он отметил, что в конце концов фальсификации избирательного процесса не произошло, но имела место утечка украденных файлов в WikiLeaks. По его словам, ситуация была урегулирована таким путем, каким это должно было произойти.

Вместе с тем, Обама подчеркнул, что между нынешней администрацией и кабинетом избранного президента Дональда Трампа не было никаких недоразумений в вопросе вмешательства россиян в избирательный процесс, на чем акцентировали внимание обе партии в Конгрессе.

"Я надеюсь, избранный президент подобным образом будет заботиться о том, чтобы мы не имели вмешательства извне в наш избирательный процесс", - подчеркнул Барак Обама.

Темы: ПутинОбама
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Путин
Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне
14 российских генералов поддерживают Пригожина, а не Путина − Данилов
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: