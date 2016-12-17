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СБУ задержала хулигана, который выманивал деньги у депутатов от имени Кононенко

Суббота, 17 декабря 2016, 13:21

СБУ задержала хулигана, который от имени народного депутата от БПП Игоря Кононенко выманивал деньги у народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп от БПП Александр Грановский на своей странице в Facebook.

В своем посте Грановский поблагодарил сотрудников спецподразделения "Альфа" СБУ.

Комментируя тот факт, что на опубликованном фото руки преступника перемотаны скотчем, нардеп написал: "Действовать пришлось без подготовки. Что было под рукой".

12 декабря Грановский публиковал в Facebook сообщение из мессенджера "Телеграмм" якобы от Кононенко, который просил передать номер телефона доверенному человеку, чтобы "уладить один момент".

"Конечно же, какой-то "озорник" таким образом пытается выманить деньги. Половина фракции тоже получила подобные сообщения. Примитивно, но в каких-то случаях эффективно", - писал Грановский.

Как сообщалось, ранее депутат-беглец от "Воли народа" Александр Онищенко заявил, что участвовал в подкупе депутатов Верховной Рады для президента Петра Порошенко, добавив, что в этом процессе вместе с ним были задействованы Кононенко, Грановский и другой депутат от БПП Сергей Березенко.

Также Онищенко заявил, что человек, который приходил в его офис и забирал один миллион долларов на "карманные расходы" и о котором он рассказывал ранее, также был Кононенко.

Украинская правда

Темы: Верховная РадаБППКононенкоГрановский
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