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САП хочет для Охендовского не только залог, но и арест имущества

Понедельник, 19 декабря 2016, 10:45

Специализированная антикоррупционная прокуратура 19 декабря направит в суд ряд ходатайств касательно главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом "Украинской правде" сообщают источники в САП.

Антикоррупционная прокуратура попросит суд арестовать имущество главы ЦИК и отстранить его от занимаемой должности на время расследования.

Также прокуроры попросят суд определить Охендовскому залог.

Предварительно глава САП Назар Холодницкий сообщал о залоге в размере 1 миллиона 200 тысяч гривен, однако собеседники УП убеждают, что окончательная сумма залога пока что не определена.

"Арест имущества и залог для него – это еще терпимо, самое большое сопротивление мы ожидаем от (требования) отстранения от должности", – говорит собеседник.

Так же источники объяснили, почему не могут привлечь к ответственности американского политтехнолога Поля Манафорта в деле по черной бухгалтерии "Партии регионов".

"Разница между Охендовским и Манафортом очень проста. В документах подписи Охендовского есть, экспертизы их подтвердили. А подписей Манафорта там вообще нет", – заявил собеседник издания.

13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили сообщение о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов "Партии регионов" и за средства этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским налички в офисе "Партии регионов" в Киеве на общую сумму 16 734 доллара США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Роман Кавец, УП  

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Темы: Антикоррупционная прокуратураЦИКсудПартия регионов
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