"Самопомич" хочет отставки главы ЦИК

"Самопомич" выступает за отставку председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.



Об этом председатель фракции Олег Березюк сказал во время Согласительного совета в понедельник.



"На сегодняшний день мы имеем проблему: председатель ЦИК – под следствием, ему объявлено подозрение в уголовном преступлении... Мы должны немедленно уволить этого человека и выбрать новый ЦИК", – сказал он.



Как известно, директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что собрано достаточно доказательств для объявления главе ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения о незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

Руководитель САП Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому в совершении преступления, которое было объявлено главе ЦИК в аэропорту, когда он вернулся из командировки.

По словам Холодницкого, документами так называемой "черной бухгалтерии" ПР подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский заявил, что считает указанное уголовное производство сфабрикованным, но готов к сотрудничеству со следствием.

Главу ЦИК вызвали на допрос в НАБУ. Перед допросом, отвечая на вопрос о заявлениях Онищенко, что его регистрация как кандидата в нардепы в 2014 году происходила по звонку президента Петра Порошенко или из-за денег, Охендовский заявил, что к нему никто не обращался по этому вопросу.

Украинская правда



