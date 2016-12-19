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В Кабмине не знают об адвокатах, которые "вычищают" из СМИ заявления Онищенко

Понедельник, 19 декабря 2016, 13:10

Секретариат Кабинета министров утверждает, что не знает о сотрудничестве правительства Украины с британской адвокатской компанией Atkins Thomson, которая потребовала от СМИ не публиковать заявления депутата от "Воли народа" Александра Онищенко.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Доступа к правде".

В запросе была просьба сообщить, сотрудничает ли правительство с этими адвокатами, на каком основании, сколько это стоит и кто это оплачивает.

"Запрашиваемая вами информация в Секретариате Кабинета министров отсутствует", – говорится в ответе.

Ранее иностранный журналист Максим Такер заявил, что адвокаты Порошенко якобы пригрозили судиться с британскими СМИ за распространение заявлений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко о подкупе парламентариев в интересах президента Украины.

В ответ в Администрации президента "Украинской правде" сообщили, что компания Atkins Thomson "защищает интересы Украины".

В тот же день похожее письмо от британских адвокатов получила "Украинская правда". В нем, кроме требования не распространять заявления Онищенко, говорилось также, что Atkins Thomson действует в интересах Блока Петра Порошенко, его лидеров и правительства Украины.

Олег Шанковский, УП

Темы: ОнищенкоКабинет министровСМИ
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