"Киборг" Колодий рассказал о плене
Освобожденный из плена боевиков "киборг" Тарас Колодий рассказал, что боевики не использовали его и не заставляли копать окопы.
Об этом он сказал во время брифинга в понедельник.
На вопрос журналистов, пытались ли его использовать боевики как физическую силу, Колодий ответил "нет".
"Доставали своих раненых из-под завала, а так ничего больше", - сказал он.
Он рассказал, что его держали в полуподвальном помещении и время от времени выводили на улицу. Колодий отметил, что не был в больнице после взрыва, однако его осматривали медики, которые были на территории подконтрольной боевикам.
"Осматривали те, что там были, в бывшем СБУ", - сказал он.
Его мать рассказала, что узнала из интернета, что сын попал в плен.
Брифинг длился несколько минут.
Как известно, в воскресенье президент Петр Порошенко сообщил, что из плена боевиков освободили защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия.
Колодий - десантник 80 аэромобильной бригады, попал в плен во время операции в Донецком аэропорту 21 января 2015.
В понедельник президент Петр Порошенко встретился с Колодием и его мамой, передает пресс-служба президента.
Колодий поблагодарил за освобождение. Он рассказал о пребывании в плену.
"Хочу поблагодарить всех владык, которые помогли освободить из плена, сотрудникам СБУ, вам, господин президент, маме и всем волонтерам, кто принимал в этом участие", - отметил он.
В сообщении указывается, что Порошенко поручил обеспечить необходимое медицинское обследование освобожденного киборга в больнице ГУД.
Позже первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Колодия последнее время удерживали в Макеевской колонии.
Украинская правда