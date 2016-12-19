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"Киборг" Колодий рассказал о плене

Понедельник, 19 декабря 2016, 14:00

Освобожденный из плена боевиков "киборг" Тарас Колодий рассказал, что боевики не использовали его и не заставляли копать окопы.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник.

На вопрос журналистов, пытались ли его использовать боевики как физическую силу, Колодий ответил "нет".

"Доставали своих раненых из-под завала, а так ничего больше", - сказал он.

Он рассказал, что его держали в полуподвальном помещении и время от времени выводили на улицу. Колодий отметил, что не был в больнице после взрыва, однако его осматривали медики, которые были на территории подконтрольной боевикам.

"Осматривали те, что там были, в бывшем СБУ", - сказал он.

Его мать рассказала, что узнала из интернета, что сын попал в плен.

Брифинг длился несколько минут.

 
Скриншот

Как известно, в воскресенье президент Петр Порошенко сообщил, что из плена боевиков освободили защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия.

Колодий - десантник 80 аэромобильной бригады, попал в плен во время операции в Донецком аэропорту 21 января 2015.

В понедельник президент Петр Порошенко встретился с Колодием и его мамой, передает пресс-служба президента.

Колодий поблагодарил за освобождение. Он рассказал о пребывании в плену.

"Хочу поблагодарить всех владык, которые помогли освободить из плена, сотрудникам СБУ, вам, господин президент, маме и всем волонтерам, кто принимал в этом участие", - отметил он.

В сообщении указывается, что Порошенко поручил обеспечить необходимое медицинское обследование освобожденного киборга в больнице ГУД.

Позже первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Колодия последнее время удерживали в Макеевской колонии.

Украинская правда

Темы: боевые действияДонбасспленные
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