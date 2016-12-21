Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАБУ подтвердили, что опросят Онищенко по "компромату на Порошенко"

Среда, 21 декабря 2016, 14:02

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что в четверг, 22 декабря, запланирован опрос в режиме видео-конференции объявленного в национальный розыск нардепа Александра Онищенко.

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

"Да, будет опрос", - сообщила она, указав, что других деталей не разглашают.

Агентств в "Интерфакс-Украина" сообщает, что в пресс-службе НАБУ заявили, что опрос будет происходить "в контексте" пленок Онищенко ".

В Бюро подчеркнули, что запланирован именно опрос нардепа согласно ч.11 ст. 232. Уголовного процессуального кодекса Украины (опрос лица в режиме видео- или телефонной конференции, если лицо по каким-то причинам не может без лишних трудностей вовремя прибыть к следователю, прокурору; в случае необходимости получения показаний от опрошенных лиц следователь, прокурор проводит их допрос).

Как известно, Онищенко в среду в ходе пресс-конференции по Skype сообщил, что НАБУ допросит его по видеоконференцсвязи 22 декабря.

Народного депутата и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування".

По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко отрицает свою вину и заявляет в свою очередь, что власти использовали его в своих коррупционных схемах.

В декабре "дело Онищенко" получило новый оборот. СБУ обвинила его в связях со спецслужбами России. В свою очередь Александр Онищенко заявил, что владеет четырьмя кейсами записей с материалами, которые компрометируют президента Петра Порошенко и его окружения.

8 декабря Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении так называемых пленок Онищенко.

Украинская правда

Темы: НАБУОнищенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: