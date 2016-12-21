В НАБУ подтвердили, что опросят Онищенко по "компромату на Порошенко"

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что в четверг, 22 декабря, запланирован опрос в режиме видео-конференции объявленного в национальный розыск нардепа Александра Онищенко.



Об этом в среду сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.



"Да, будет опрос", - сообщила она, указав, что других деталей не разглашают.



Агентств в "Интерфакс-Украина" сообщает, что в пресс-службе НАБУ заявили, что опрос будет происходить "в контексте" пленок Онищенко ".



В Бюро подчеркнули, что запланирован именно опрос нардепа согласно ч.11 ст. 232. Уголовного процессуального кодекса Украины (опрос лица в режиме видео- или телефонной конференции, если лицо по каким-то причинам не может без лишних трудностей вовремя прибыть к следователю, прокурору; в случае необходимости получения показаний от опрошенных лиц следователь, прокурор проводит их допрос).

Как известно, Онищенко в среду в ходе пресс-конференции по Skype сообщил, что НАБУ допросит его по видеоконференцсвязи 22 декабря.



Народного депутата и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування".



По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.



В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако на момент голосования нардеп уже бежал за границу.



Онищенко отрицает свою вину и заявляет в свою очередь, что власти использовали его в своих коррупционных схемах.



В декабре "дело Онищенко" получило новый оборот. СБУ обвинила его в связях со спецслужбами России. В свою очередь Александр Онищенко заявил, что владеет четырьмя кейсами записей с материалами, которые компрометируют президента Петра Порошенко и его окружения.



8 декабря Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении так называемых пленок Онищенко.



Украинская правда