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Боевики сорвали депортацию своего соратника из РФ в Украину

Четверг, 22 декабря 2016, 11:02

Депортированного из России боевика "ЛНР" Александра Слепцова представители так называемого "Союза добровольцев Донбасса" сняли с поезда перед самой границей с Украиной.

Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на один из сепаратистских сайтов.

Издание отмечает, что, по истечении срока миграционной карты, Слепцов отказался покидать территорию России добровольно, ссылаясь на сложное материальное положение – заявил, что нет денег на билеты. После этого он был препровожден в суд республики Чувашии, который постановил депортировать боевика на его историческую родину – в Украину.

 

"Понимая, что дома Слепцова за совершенные преступления ждет заслуженное наказание, возглавляемый бывшим главарем "ДНР" Александром Бородаем "Союз Добровольцев Донбасса" развернул активную деятельность с целью помешать исполнению решения суда и, следовательно, депортации", – пишет издание.

По последним данным сепаратистских СМИ, Слепцова удалось снять с поезда на последней перед границей с Украиной станции "Брянск".

"Пограничники передали нашему представителю Александра. В настоящее время Слепцова определяют на ночлег, после чего привезут в Москву в штаб-квартиру СДД", – говорится в одном из сообщений.

На каком основании было проигнорировано решение суда о депортации боевика, не сообщается.

Темы: ЛНРРосcияАТО
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