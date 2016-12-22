В России цензура не пропустила три книги для Сущенко

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что его подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко не пропустили три книги.



Об этом он сообщил "Укринформу" в четверг.



"К Новому года Роману поступила новая порция книг. При этом три книги не пропустили. Не знаю их названий и причин, по которой книги не пропустили. Они были, как положено, куплены через интернет-магазин Озон.ру. А дальше – это цензура уже не пропустила, то продолжает изучать – можно, в конце концов, пропустить ", - сказал Фейгин.



В остальном же, по словам адвоката, в бытовых условиях у Сущенко все нормально. Ему в камеру полностью доставили комплект теплых вещей по сезону, включая обувь.



"На праздники Роман писал и передавал всем приветы, поздравления с праздниками. Благодарил за поддержку. Сосед по камере у Сущенко прежний. Отношения у них нормальные, конфликтов нет", – уточнил Фейгин.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест украинскому журналисту до конца января.