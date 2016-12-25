Ельченко: Израильские поселения на палестинских территориях противоречат международному праву

Израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву.

Об этом 25 декабря заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - отметил постпред Украины в ООН и добавил: "Международное право-один для всех! Нельзя им крутить как собака хвостом".

Ранее Ельченко назвал "эмоциями" отмену Израилем визита главы украинского правительства Владимира Гройсмана из-за голоса Украины за резолюцию о незаконности израильских поселений и призвал "прекратить дискуссию на израильскую тему".

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Представитель премьера Дмитрий Столярчук сообщил, что Владимир Гройсман перенес визит в Израиль на неопределенный срок.

Украинская правда