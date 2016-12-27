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Савченко представила свою платформу "думающих украинцев"

Вторник, 27 декабря 2016, 13:31

Народный депутат Украины Надежда Савченко, представила во Львове свою общественную платформу "РУНА".

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Савченко, "РУНА" не политический проект, а "естественное объединение людей, которые слышат суть, саму идею, а не лозунги и популизм".

"Руна" – это движение украинского народа, активных, думающих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы. Это революция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства", - сказала Савченко в ходе презентации.

Она подчеркнула, что соответствующая партия появится, "когда это будет нужно".

Савченко рассказала, что с помощью экспертов разработаны проекты изменений политической системы в стране и ее движение будет их популяризировать, чтобы показать гражданам Украины, что именно нужно сделать для того, чтобы изменить их жизнь к лучшему.

В то же время, как передает Укринформ, Савченко объяснила, что ее проект не финансирует никто, кроме людей, которые хотят помочь.

"Никто меня не финансирует, но есть люди, которые спрашивают: как мы можем вам помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонды. Один зарегистрирован на меня, его открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд открыт на общественную организацию (ОО "Народный трибунал Украины", - ред.)", - сказала Савченко.

Темы: Савченко Надеждаполитическая система
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