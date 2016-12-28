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В НАБУ настаивают, что Охендовский отказался свидетельствовать

Среда, 28 декабря 2016, 19:59

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что председатель ЦИК Михаил Охендовский 26 декабря после начала одновременного допроса с экс-первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком отказался давать показания.

Об этом сообщили в НАБУ, сообщает Укринформ.

"26 декабря 2016 детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса главы ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Эта процессуальное действие инициированное детективами Бюро по устранению противоречий между сведениями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", - отметили в ведомстве.

В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить информацию, состоится еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.

Как известно, Охендовский 27 декабря отрицал свой отказ от одновременного допроса с трепака в НАБУ, и заверил, что заинтересован в проведении такого допроса.

13 декабря голове Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Соломенский суд Киева избрал Охендовскому мера пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. Залог ему не назначили, от должности тоже не отстранили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУЦИК
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