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Адвокат назвал госизмену Безъязыкова "абсурдом"

Четверг, 29 декабря 2016, 16:14

Защита полковника ВСУ Ивана Безъязыкова считает абсурдным вручения ему подозрения в государственной измене.

Об этом журналистам сказал адвокат Олег Веремеенко, передают Украинские Новости.

"Я считаю, что это полный абсурд. Я вам так скажу: обвинять можно кого угодно, но это нужно доказать", - сказал он.

Веремеенко отметил, что не увидел в материалах дела, предоставленных защиты, никаких доказательств его вины.

В то же время адвокат отметил, что о подлинности телефонных переговоров якобы Безъязыков с якобы боевиками необходимо спросить у самого подозреваемого.

Как известно, следователи СБУ сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены.

В среду, СБУ обнародовала телефонные разговоры полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Темы: ДонбассСБУармия
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