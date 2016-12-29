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Еще одного крымского мусульманина поместили в психбольницу

Четверг, 29 декабря 2016, 18:13

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова 29 декабря отправили на прохождения принудительной психиатрической экспертизы.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на сына задержанного Дилявера Меметова.

"Сегодня отца забрали в Симферопольскую психиатрическую больницу №1. Забрали потому, что следственные мероприятия предусматривают проведение следственной экспертизы. По факту экспертиза, которая длится не более чем два часа, превратилась в принудительную госпитализацию сроком почти на месяц. Сейчас есть информация только о моем отце, об остальных членах "бахчисарайской четверки" пока сведений нет", – сказал сын задержанного.

Он добавил, что сейчас у Ремзи Меметова диагностировали артроз и гипертоническая болезнь второй степени.

"Из-за отсутствия лечения и медикаментов, эти болезни прогрессируют", – рассказал Меметов.

По его словам, из предыдущего опыта проведения психиатрических экспертиз над фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир", врачи задавали вопросы, которые "никоим образом не относятся к психиатрии, но в то же время, никаких показаний из задержанных не могли выбить".

Меметов заявил, что ни к каким организациям они не обращались, потому что "это процедура принудительная, и никто от нее никуда не денется".

"Сначала предполагается сотрудничество со следствием. А о каком сотрудничестве может идти речь, если все обвиняемые не признают своей вины? А если они не хотят сотрудничать, значит, будут принудительно доставлены в психиатрическую больницу. Поэтому мы эти вопросы освещаем только в социальных сетях и с помощью журналистов", – пояснил Меметов.

Как известно, 12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Российское ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил деятельность "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в перечень 15 объединений, названных "террористическими".

В начале ноября такая экспертиза была назначена шести крымским политзаключенным.

Также принудительная экспертиза предназначалась заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову, однако он был признан здоровым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымправа человекакрымские татары
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