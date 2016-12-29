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Правительство назначило еще двух госсекретарей

Четверг, 29 декабря 2016, 20:58

Кабинет министров назначил государственных секретарей в Министерство обороны и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Соответствующие распоряжения были приняты 28 декабря.

Госсекретарем Минобороны стал Александр Дублян, а Министерства по вопросам оккупированных территорий – Сергей Злакоман.

Оба ранее работали заместителями министра в этих министерствах.

Как известно, комиссия рекомендовала назначить Дубляна и Злакомана 6 декабря.

Украинская правда

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Темы: госсекретариМинобороныКабинет министров
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