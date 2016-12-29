Правительство назначило еще двух госсекретарей
Четверг, 29 декабря 2016, 20:58
Кабинет министров назначил государственных секретарей в Министерство обороны и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
Соответствующие распоряжения были приняты 28 декабря.
Госсекретарем Минобороны стал Александр Дублян, а Министерства по вопросам оккупированных территорий – Сергей Злакоман.
Оба ранее работали заместителями министра в этих министерствах.
Как известно, комиссия рекомендовала назначить Дубляна и Злакомана 6 декабря.
Украинская правда