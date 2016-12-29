Оккупанты в Крыму признали Умерова "экстремистом" и блокируют его счета

Российская оккупационная власть внесла Ильми Умерова в список "экстремистов" и блокирует его финансовые операции в Крыму.

Об этом заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров написал в facebook.

Он сообщил, что пытался оплатить через банк в оккупированном Крыму штраф, который ему присудил оккупационный суд, однако все операции были заблокированы. Умеров отметил, что оплатить штраф нужно до 9 января 2017 года.

"Сотрудники банка, посоветовавшись со своим начальством, извиняясь рассказали мне, что любые банковские операции от моего имени невозможны т. к. Ильми Умеров заблокирован в программе как "ЭКСТРЕМИСТ", - написал Умеров.

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Умерова взяли на подписку о невыезде.

21 июля районный суд Симферополя отказал ему в удовлетворении жалобы на постановление о возбуждении против него уголовного дела.