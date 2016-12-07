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В Княжичах не было конфликта между правоохранителями - депутат

Среда, 7 декабря 2016, 15:38

Депутат Виктор Король заявляет, что по материалам, которые были ему предоставлены правоохранителями, между участниками операции в Княжичах не было разборок.

Об этом он сказал на заседании профильного комитета по итогам общения с первыми лицами НП, МВД и представителями ГПУ.

"Хотел бы развеять мифы. Среди участников операции, погибших – не было никаких разборок между собой, между службами, между ведомствами", - заявил он.

"Операция (МВД и КОРД) была серьезная, проводилась на региональном уровне. И они (Госохрана - УП) не имели доступа к той информации и не обязаны были. Ибо та группа, которую подозревают, она - была региональная", - сказал он.

Он добавил, что была информация, что среди бандитов могли быть люди, которые работали в правоохранительной системе, поэтому был очень ограниченный круг лиц, которые имели информацию по операции  в Княжичах.

Украинская правда

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