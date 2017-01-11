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Защита "беркутовцев" отрицает, что их выдадут ОРДЛО

Среда, 11 января 2017, 14:58
Защита беркутовцев отрицает, что их выдадут ОРДЛО

Защита бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, исключает их обмен или выдачу представителям самопровозглашенной "ДНР".

Об этом заявил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, передают Украинские Новости.

"Наших подзащитных спрашивали - они это исключают. Это все не более чем разговоры", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в данный момент не существует процессуальных механизмов их освобождения и выдачи какой-либо стороне.

Защита называет фейком списки пленных, обнародованные депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Как известно, 10 января Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно им, представители ДНР отправили запрос на выдачу им бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Темы: пленныеСавченко НадеждаБеркут
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