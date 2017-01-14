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Родственники жертв МН17 требуют возобновить поиски останков

Суббота, 14 января 2017, 21:47

Родственники погибших в крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины требуют возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы.

"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", - заявил в субботу президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд, который потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.

Дискуссия о MH17 возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы.

Спеккерс 9 января вернулся из Украины, куда ездил для съемок документального фильма. По его словам, местные жители сообщили ему, что на месте крушения до сих пор лежат обломки самолета. Он отправился в район катастрофы и обнаружил человеческую кость.

По словам Эверта ванн Зейтвелда, находка голландского журналиста "вновь открыла еще незажившие раны".

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии" рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. Все 298 находившихся на борту человек погибли.

Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда боевиками. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

Немецкая волна

Темы: MH17
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