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Глава "ДНР" Захарченко грозится глушить "Украинское радио"

Воскресенье, 15 января 2017, 05:33

Глава террористической организации "ДНР" Александр Захарченко планирует глушить частоту вещания  "Украинского радио" на подконтрольной боевикам территории Донецкой области.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

"Да я знаю об этой проблеме. В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже 2 года живем с вещанием украинского радио", - сказал Захарченко на пресс-конференции.

При этом, как добавил глава "ДНР", он подал приказ подготовить решение, которое позволит глушить частоту "Украинского радио".

"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - сказал Захарченко.

Как сообщалось, Национальный совет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО Национальной телекомпании Украины, которая буде распространять передачи первой программы "Украинского радио". По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет через три месяца.

Темы: СМИДонбассДНР
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