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Суд оставил обвиняемого в госизмене Безъязыкова под стражей

Вторник, 17 января 2017, 03:03

Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыков под стражей до 8 февраля.

Об этом сообщает Громадське.

Ранее государственный обвинитель отверг обвинения адвокатов Безъязыкова.

"Обвинение Безъязыкова полностью обоснованы. Судебное расследование продолжается. Я не согласен с позицией защитников. Показания собраны в рамках закона. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за ложные показания", - заявил прокурор Пересада.

Он добавил, что есть риск того, что подсудимый полковник будет скрываться от следствия, если его отпустить из следственного изолятора под домашний арест.

Напомним,  16 января защита полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, освобожденного летом из плена боевиков "ДНР", пыталась обжаловать его арест на два месяца.

Жена Ивана Безъязыкова заявила, что ранее опубликованные Службой безопасности Украины записи телефонных разговоров полковника и самой Маргариты с боевиками "ДНР" "смонтированы".

"Вырезали очень много. К примеру, там, где я прошу Эдуарда Басурина (так называемый "заместитель командующего корпусом Минобороны" "ДНР" - ред.) Передать трубку моему мужу. И еще говорили, что я обращалась к Басурину по имени и отчеству. А как я должна обращаться к боевику? ", - заявила жена освобожденного  полковника.

Маргарита добавила, что на многих записях телефонных разговоров Иван Безъязыков не узнает своего голоса.

На заседание пришли 5 неизвестных, которые выкрикивали в адрес коллегии судей оскорбительные фразы.

"Гнать надо таких быков", - прокричал один из "активистов".

"Не знаю, кто это такие. Честно. Какие-то активисты, пришедшие поддержать моего мужа", - прокомментировала присутствие "активистов" жена Ивана Безъязыкова.

Защитники Безъязыкова считают, что СБУ и Генпрокуратура пытаются "очернить" его, чтобы в дальнейшем "повесить" на полковника ВСУ "Степановскую и Иловайскую трагедии".

Как известно, следователи СБУ сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены.

В среду, СБУ обнародовала телефонные разговоры полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Темы: ДонбассСБУармиясуд
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