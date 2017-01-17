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Суд не нашел Чийгоза на фото с митинга 26 февраля в Крыму - Полозов

Вторник, 17 января 2017, 04:25

При изучении в подконтрольном РФ Верховном суде Крыма фотографий с митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на них не обнаружили.

Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, пишет Радио Свобода.

По информации адвоката, в течение первой половины заседания 16 января суд продолжил изучать доказательства, представленные прокурором, а именно: фотографии с митинга 26 февраля 2014 года.

"Исследовали фотографии до 14:24. По состоянию на данный момент никаких массовых беспорядков на фотографиях изображено не было. Также не было изображений Ахтема Чийгоза, что противоречит показаниям пострадавших свидетелей. Они утверждали, что Чийгоз каким образом давал участникам митинга команды и распоряжения, передвигался по коридору, который выстраивали митингующие", - отметил адвокат.

Видео выступления Полозова в Facebook опубликовал председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Ранее в понедельник Полозов сообщал, что в суде по "делу Чийгоза" объявили показания "потерпевшего" без его присутствия.

По информации адвоката, следующее судебное заседание назначено на 17 января.

Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на две: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля.

Темы: КрымМеджлис
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