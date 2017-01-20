Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд оспорил конституционность ограничения пенсий прокуроров

Пятница, 20 января 2017, 15:54

Верховный суд обратится в Конституционный суд с просьбой признать незаконным ограничение пенсий прокуроров на уровне 10 740 гривен.

О таком решении Верховного суда, принятом на его пленуме 20 января, сообщает пресс-служба ВС.

"По результатам обсуждения пленум пришел к выводу о необходимости обращения в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о соответствии (конституционности) абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1697-VII "О прокуратуре" относительно ограничения максимального размера пенсии 10740 гривен", - говорится в сообщении.

Судьи считают, что фиксирование пенсий на таком низком уровне "сужает правовые и материальные интересы", а также "ограничивает права и свободы" работников прокуратуры.

Как сообщалось, летом 2016 года КС признал неконституционным ограничение максимального размера пенсий судей в отставке суммой в 10 740 грн.

Украинская правда

Темы: пенсиисудКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
пенсии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого касается
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: