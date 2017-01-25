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Дело Чийгоза: видеоматериалы опровергают аргументы обвинения

Среда, 25 января 2017, 00:39

Подконтрольный России "суд" по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, рассмотрел представленные обвинением видеоматериалы, которые на самом деле опровергают аргументы обвинения.

Об этом сообщила жена Чийгоза Эльмира Аблялимова в facebook.

" В просмотренных видеоматериалах отсутствуют указанные потерпевшими и свидетелями предметы, которые они якобы видели в руках проукраински настроенных митингующих- кирки, топорища, черенки от лопат и др. предметы. Не находят подтверждения и показания о применении газа. Просмотренные нами видеоматериалы указывают на неправдивость и противоречивость показаний ранее опрошенных потерпевших и свидетелей, а также несостоятельность выдвинутого против Ахтема Чийгоза обвинения", - отметила Аблялимова.

По ее словам, в одном из сюжетов наблюдалась давка, которая произошла на линии соприкосновения двух противоположных митингов, проходивших у стен Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года.

"Причём, давление осуществлялось с обеих сторон, было не управляемым, хаотичным, не одномоментным, носило локальный, а не массовый характер. Видеоматериалы (видеоряд более 40 минут) также показали уровень шума на митинге, при котором не возможно расслышать чьи-либо крики и высказывания" , - рассказала жена Чийгоза.

Ранее адвокат Николай Полозов утверждал, что в "суде" по делу Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших.

Темы: МеджлисКрымкрымские татары
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