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Ахметов готовит раскол "Оппоблока"

Среда, 25 января 2017, 13:45

Фракция "Оппозиционного блока" оказалась на грани раскола, инициатором которого является известный олигарх Ринат Ахметов.

Об этом говорится в статье "Ахметов подал на развод. Что происходит в "Оппозиционном блоке", опубликованной на "Украинской правде".

Уже в начале февраля вместо одной фракции ОБ в парламенте могут появиться две депутатские группы. Одна – ориентированная на одного из акционеров ОБ Рината Ахметова, другая – на так называемую группу "Росукрэнерго" – бывшего главу АП Сергея Лёвочкина и олигарха Дмитрия Фирташа.

Технически раскол может выглядеть так: на следующей парламентской неделе, например, 7 февраля из фракции "Оппоблока" выйдут примерно 24 депутата, ориентированных на донецкого олигарха. Таким образом, в ОБ останутся 19 нардепов Фирташа-Левочкина, а также три нардепа, входящие в группу влияния Виктора Медведчука - Нестор Шуфрич, Василий Нимченко и Тарас Козак.

Причина раскола – давнее противостояние между группами внутри фракции.

Собеседник УП в группе Ахметова убеждает – вопрос о расколе решен на 99,9%, и он неизбежен. Как аргумент он приводит несколько причин: разный взгляд групп на способ управления государством и разное видение необходимости досрочных парламентских выборов. В группе Ахметова считают, что сейчас они не актуальны.

На ситуацию с конфликтом в "Оппозиционном блоке" влияет и налаживание отношений Ахметова с президентом Петром Порошенко.

В окружении Ахметова уже даже обсуждают, кто возглавит вновь созданную группу и называют три вероятные фамилии – Наталья Королевская, Александр Вилкул и Вадим Новинский, у которого сейчас больше всего шансов.

Как сообщалось, в 2016 году власть сделала донецкому олигарху недешевый подарок в виде формулы определения стоимости угля "Роттердам+", которая позволяет ему продавать электроэнергию на 15-20% дороже.

При этом в ноябре 2016 года в группе Фирташа-Левочкина были не против увеличить фракцию в парламенте и принять участие в формировании коалиции и правительства и требовать изменения в Конституции в части формы правления с парламентско-президентской на парламентскую, чтобы ослабить президента. Более того, депутаты этой группы настаивали, что к их фракции может присоединиться парламентская группа "Видродження".

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блокАхметов
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