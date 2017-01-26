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Полторак анонсировал переход 25 частей на новую систему питания

Четверг, 26 января 2017, 14:37

В 2017 году 25 военных частей перейдут на обновленную систему питания.

Об этом в четверг сказал министр обороны Степан Полторак, говоря об оборонной реформе.

"Продолжается реформа продовольственного обеспечения. Утвержден каталог продуктов, соответствует стандартам Альянса. Проведено эксперимент в двух воинских частях, который был удачен. И в 2017 году у нас 25 военных частей переходят на новую систему питания личного состава, значительно лучшую и современнее чем была раньше", - сказал он.

По его словам на разработке также находится военно-медицинская доктрина Украины.

Полторак напомнил, что к работе комитета реформы ВСУ и Минобороны присоединились 37 иностранных советников.

Украинская правда

Темы: МинобороныПолторак
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