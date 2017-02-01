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БПП призывает правоохранителей оценить выступление Шуфрича на российском ТВ

Среда, 1 февраля 2017, 21:20

Фракция БПП призвала Верховную Раду и правоохранителей дать оценку высказываниям депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича в эфире российского телеканала.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в среду вечером.

"В то время, когда Российская Федерация после аннексии Крыма ежедневно на востоке нашего государства убивает украинцев, довела до гуманитарной угрозы жизни мирной Авдеевки, соратник Виктора Януковича Нестор Шуфрич на телеканале бесстыдно утверждает, что бомбардировки РСЗО "Град" и тяжелой артиллерией Авдеевки - это вина украинской власти", - сказано в заявлении.

"Подельники Януковича, так называемые "политические деятели", сегодня фактически стали рупорами российской пропагандистской машины не только в Украине, но и за ее пределами", - добавили в БПП.

Во фракции БПП предложили "штатным "спикерам" Кремля в парламенте" сложить мандат народного депутата Украины и переехать в Ростов.

"Мы также призываем Верховную Раду и правоохранительные органы дать соответствующую оценку действиям народного депутата Украины Нестора Шуфрича", - заявили в политсиле.

Как известно, в эфире российского пропагандистского канала Россия 24 Шуфрич обвинил украинскую власть в саботаже Минских договоренностей и эскалации конфликта на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: ШуфричБПП
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